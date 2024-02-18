Aracıyla geldi, dükkana ateş edip kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren ambalaj satış iş yerine araçla gelen saldırgan tüfekle ateş ederek kaçtı.

Aracıyla geldi, dükkana ateş edip kaçtı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren ambalaj satış iş yerine araçla gelen saldırgan tüfekle ateş ederek kaçtı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yeri önünde meydana geldi. Araçla işyerinin önüne gelen R.K. isimli şahıs, iş yerine tüfekle 3 el ateş etti. Saldırgan araçla kaçarken, iş yerinin camları kırıldı. İş yerinin kapalı olduğu, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

MDK
MDK
MDK
MDK

Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.