Aracıyla seyir halindeyken başından vurlarak öldürülen gencin sanığına, müebbet hapis talebi

Kocaeli’de Ahmet Seçgin isimli genci, D-100 Karayolu’nda otomobiliyle seyir halindeyken başından vurarak ölümüne sebep olan sanık, "Hedef alarak ateş etmedim, kaza oldu, pişmanım" dedi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklardan Adem Ç.’nin müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

D-100 Karayolu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi geçişinde 28 Temmuz 2021 tarihinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Ahmet Seçgin (31) otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulunmuş, olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden Adem Ç. ve Nedret Ç. tutuklanmıştı. Olaydan sonra yapılan incelemelerde, Seçgin’in otomobiliyle seyir halindeyken başından vurulduğu ve sanıklardan Adem Ç. ile aralarında husumet bulunduğu tespit edilmişti.

Müebbet hapis cezası istendi

Adem Ç. ve Nedret Ç.’nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Adem Ç., Nedret Ç. ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Nedret Ç.’nin "kasten öldürme" suçundan beraatine, "Suçluyu kayırma" suçundan ise cezalandırılmasına ve tutuklu bulunduğu süreyi de göz önüne alınarak tahliyesini istedi. Adem Ç.’nin ise "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mütalaayı kabul etmeyen maktul ailesinin avukatı Derya Binici, "Sanıklar, maktulü tasarlamak suretiyle atılı suçu işlemiştir. Her iki sanığın da cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

"Çocuğuma pusu kuruldu, kavga için bir insanın kafasına nasıl sıkılır, benim aklım ermiyor"

Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen maktulün babası İbrahim Seçgin, "Olayı asıl organize eden Nedret’tir. Nedret oğlumun yerini söyleyip, diğer sanıkla hareket etmiştir. Sanıkların ikisi oğlumu takip ediyor. Çocuğuma pusu kuruldu. Oğlum 30 yaşında, mezarda. Ya bunlar, cezaevinde yiyip içiyorlar, şimdi de çıkmak istiyorlar. Oğlum ve sanık Adem 4 ay önce kavga etmiş. Kavga için insan vurulur, öldürülür mü? Ahmet annesine, ’Benim düşmanlarım var, arabasız dışarı çıkamam’ demiş. Kavga olayından da haberim yoktu. Kavga için bir insanın kafasına nasıl sıkılır? Benim aklım ermiyor. Bu kadar mı insanlıktan çıktı, şimdi de duygusal ve pişmanım diyor, böyle olmaz" şeklinde konuştu.

"Hedef alarak ateş etmedim, kaza oldu"

Pişman olduğunu söyleyen sanık Adem Ç., "Olayı kasten ve tasarlayarak yapmadım, böyle olmasını istemedim. Hedef alarak ateş etmedim, kaza oldu" ifadelerini kullandı.

"Evlilik hazırlığındaydım, ben ve ailem perişan olduk"

Nedret Ç. ise "Olay günü istifamı vererek işten ayrıldım. Moralimin bozuk olması sebebiyle Adem ile buluştuk. Araca yakıt alırken, Ahmet ile karşılaştık. Ahmet araçla kaçtı, Adem’de takip etti. Konunun ne olduğunu bilmiyordum, olay ani geliştiği için de araçtan inemedim. Keşke bu olayın içinde olmasaydım. Aralarındaki husumeti bilmiyordum. Benim maktulle herhangi husumetim yoktu. O gün son paramı alkole verdiğim için ve olayın şaşkınlığı ile de Adem’in yanından ayrılamadım. Evlilik hazırlığındaydım, ben ve ailem perişan olduk. Tahliye ve beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.