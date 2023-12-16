Araçlar mahsur kaldı işyerlerini su bastı

Edirne'nin Keşan ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle göle dönen yollarda araçlar mahsur kalırken, birçok işyerini de su bastı.

Araçlar mahsur kaldı işyerlerini su bastı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Edirne’nin Keşan ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle göle dönen yollarda araçlar mahsur kalırken, birçok işyerini de su bastı.

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Erikli beldesi yoğun sağanak yağış nedeniyle sular altında kaldı. Yolların göle döndüğü tatil beldesinde çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. Su baskınları dolayısıyla özellikle trafikte ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı.

Su baskınlarının yaşandığı ev ve iş yerlerinde vatandaşlar suları tahliye etmeye çalıştı.