Araçlar yolda kalınca gençler sınava yetişemedi

Kocaeli'de etkili olan kar yağışı sebebiyle Umuttepe'de araçlar yolda kaldı. Sürücüler zor anlar yaşarken, birçok kişinin ALES'e yetişemediği öğrenildi.

Araçlar yolda kalınca gençler sınava yetişemedi
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sina pırlanta
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Kocaeli’de etkili olan kar yağışı sebebiyle Umuttepe’de araçlar yolda kaldı. Sürücüler zor anlar yaşarken, birçok kişinin ALES’e yetişemediği öğrenildi.

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle bazı noktalarda yollar kapandı. Kocaeli Üniversitesinin bulunduğu Umuttepe bölgesinde de kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınayla etkili olan kar yağışı sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2023-ALES/3) gitmek isteyen bazı adayların da raçların yolda kalması sebebiyle sınava yetişemediği bildirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman