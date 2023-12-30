Araçların geri çağrılmaları tarihe karışacak

Bursa’da Mert Software & Electronics tarafından hizmete açılan Dijital Dönüşüm Deneyim Merkezi ile birlikte 13 farklı sanayi sektöründe dijital dönüşüm hızının artması bekleniyor. 35 saatlik eğitim ile birlikte katılımcılar kendi sektörlerinde israfın önüne geçmeyi, hataları en aza indirmeyi ve üretim sahasından anlık veri toplamayı öğreniyor.

Bursa’da Mert Software & Electronics bünyesindeki trex Akademi tarafından hizmete açılan Dijital Dönüşüm Deneyim Merkezi ile birlikte sanayiciler, dijital dönüşüm sonucunda elde edebileceği kazanımları deneyimleyip yerinde görebiliyor. Katılımcıların 13 farklı sektördeki üretimi simüle ettiği merkezde üretimde yapılan hatalar, zaman ve maddi kayıpları fark ederken projeler sayesinde anlık veri toplayıp zararlarını 0’a yakın bir noktaya indirebiliyor. Gelecek yıllarda dijital dönüşümün sanayide daha da önem kazanacağını belirten Mert Software & Electronics Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir, “Üretim işletmeleri dijital dönüşmezlerse önümüzdeki yıllarda onları bekleyen bir takım tehlikeler var. Bu işleri gelişmiş ülkeler sürdürüyor. Onların belirlemiş olduğu standartlar var. O standartlar çerçevesinde dijital dönüşmüyorsanız sipariş alamama tehlikeniz olacak. Karbon ayak izinizi düşürmediğiniz ölçüde sipariş alamayacaksınız. Dolayısıyla regülasyonlar anlamında takılmalar olacak, bunlara takılmamak lazım. İşletmelerin üretim sahalarını daha verimli kullanmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

SAS projesi ile üretilen araçlar geri çağırılmayacak

Üretim sahasında kullanılan malzemeleri akıllı hale getirip anlık veri toplayarak hata payını 0’a yakın bir noktaya getirdiklerini söyleyen Mert Software & Electronics Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir, “Önümüzdeki yıllarda artık araçlar bu proje sayesinde geri çağırılmayacak. Müşterilerimiz bunun geri dönüşlerini de son 2 - 3 yıldır alıyor. Sadece software yazılım üreten bir işletme değiliz aynı zamanda kendi elektronik cihazlarını kendileri üreten bir işletmeyiz. Elektronik ve yazılımı birleştirdiğimizde ortaya çıkan Smart Assembly Station (SAS) adını verdiğimiz bir akıllı montaj istasyonu ürünümüz mevcut. Üretim sahasından veri topluyoruz. Yapılan her operasyonun gerçekten yapılıp yapılmadığını garanti altına alıyoruz. Bunu yaparken de kim yaptı, ne zaman yaptı, nasıl yaptı, hangi seri numaralı araç için yaptı, hangi ekipmanı kullanarak yaptı sorularını cevaplıyoruz. Operasyon aralarında geçiş sürelerini ve bekleme sürelerini anında kayıt altına alarak gerçekleştiriyoruz. Otomotiv sektörü, çok yüksek performanslarla çalışan bir sektör, yüzde 99 performanslarla çalışan, OEE’de de yüzde 85 performansla çalışan üst düzey segmentte çalışan bir sektör. Dolayısıyla orada küçük duruşlar bile inanılmaz kayıplar oluşturabiliyor. Bu kayıpların ortadan kaldırılması için böyle bir araca ihtiyaç var. Müşterimizin kendi ağzından yılda birkaç milyon Euro zarara uğradıklarını kendileri söylüyor. Bütün bu veri toplama işleri kablosuz olarak tamamen kendi teknolojilerimizle ve kendi mühendislerimiz ile geliştirdiğimiz bir ürün. Bundan sonrasında üretilen araçlarda geri çağırma oranları 0’a yakın sayılacak” ifadelerini kullandı.

Sanayi çalışanları dijital dönüşüm kazanımlarını ücretsiz deneyimleyebilecek

Dijital dönüşüm sayesinde elde edilen zaman ve ekonomik tasarrufu deneyimlemek isteyen sanayi çalışanlarına ücretsiz hizmet verdiklerini söyleyen Özdemir, “Burası trex Akademi kurumu altında Dijital Dönüşüm Deneyim Merkezi. Burada üretim yapılan işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerinde üretim alanlarını nasıl dijital dönüştüreceklerini deneyimleyerek öğrenmelerini sağlayacakları bir uygulama merkezi. Çok sayıda kit var. Örneğin bir plastik enjeksiyon sahasını burada deneyimleyebilirsiniz ve orada yapılacak dijital dönüşümün size neler katacağı konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. 13’ten fazla sektöre bu deneyimi yaşatabiliyoruz. Ücretsiz deneyimleyebilirler zaten trex Akademi’nin kuruluş amacı işletmelerden bu anlamda gelir elde etmek değil. Biz burada farkındalığı arttırmak istiyoruz. Bu anlamda üniversiteler ile işbirliği yapıyoruz. Üniversite ve organize sanayi bölgelerine eğitimleri verebilecek, farkındalığı arttıracak simülasyon ve deneyim merkezlerini genişletmeye çalışıyoruz. Amacı gelir oluşturmak değil. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki sanayi çalışanlarını böyle bir deneyimi yaşamak üzere buraya davet ediyoruz. Dönüşüm süreci nasıl katkı sağlıyor, nasıl yönetiliyor burada 35 saatlik eğitimle öğreniyorlar. Satın almasından, verimli bir şekilde kullanılmasına kadar en ince ayrıntısına kadar öğrenmiş ve deneyimlemiş bir şekilde ayrılıyor buradan. Bu son derece önemli, bunu Türkiye’de ve dünyada başka bir benzeri yok. Bunu deneyimlemek son derece önemli. Buraya gelip misafirimiz olsunlar, onlara anlatalım” dedi.