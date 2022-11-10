Araçlarını durdurup Ata'ya saygı duruşunda bulundular

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yıl dönümünde saatler 09.05'i gösterdiği anda araçlarından inen vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Araçlarını durdurup Ata'ya saygı duruşunda bulundular
Editör
EditörEditör
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Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84’üncü yıl dönümünde saatler 09.05’i gösterdiği anda araçlarından inen vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Kocaeli Valiliği de düzenlediği etkinlikle Atatürk’ü andı. Protokol ve vatandaşların katıldığı anma programında Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Atatürk’ün heykeline çelenk bıraktı.

Atatürk vefat ettiğinde 18 yaşında olduğunu söyleyen Emine Şişman da anma törenine katıldı.

Araçlarını durdurup Ata'ya saygı duruşunda bulundular
Araçlarını durdurup Ata'ya saygı duruşunda bulundular
Araçlarını durdurup Ata'ya saygı duruşunda bulundular
Araçlarını durdurup Ata'ya saygı duruşunda bulundular
Araçlarını durdurup Ata'ya saygı duruşunda bulundular
Araçlarını durdurup Ata'ya saygı duruşunda bulundular
Araçlarını durdurup Ata'ya saygı duruşunda bulundular
Araçlarını durdurup Ata'ya saygı duruşunda bulundular
Araçlarını durdurup Ata'ya saygı duruşunda bulundular
Araçlarını durdurup Ata'ya saygı duruşunda bulundular