Araçlarını durdurup Ata'ya saygı duruşunda bulundular
Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yıl dönümünde saatler 09.05'i gösterdiği anda araçlarından inen vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84’üncü yıl dönümünde saatler 09.05’i gösterdiği anda araçlarından inen vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
Kocaeli Valiliği de düzenlediği etkinlikle Atatürk’ü andı. Protokol ve vatandaşların katıldığı anma programında Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Atatürk’ün heykeline çelenk bıraktı.
Atatürk vefat ettiğinde 18 yaşında olduğunu söyleyen Emine Şişman da anma törenine katıldı.