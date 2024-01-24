Araçta yapılan aramada bıçak ve tabanca ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada bir adet bıçak ve tabanca ele geçirildi.

Araçta yapılan aramada bıçak ve tabanca ele geçirildi
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada bir adet bıçak ve tabanca ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Huzurlu Sokaklar” uygulaması çerçevesinde Çorlu Türkgücü Mahallesi’nde A.G. ve D.E. isimli şahısların bulunduğu araçta arama yapıldı. Aramada 1 adet tabanca, 8 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.