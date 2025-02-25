Araçtan 2 bin 300 paket kaçak sigara çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Araçtan 2 bin 300 paket kaçak sigara çıktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmaları kapsamında, İzmit’te bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ile 3 gümrük kaçağı epilasyon cihazı ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şahıs hakkında işlem yapıldı.

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