Araçtan 2 bin 300 paket kaçak sigara çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmaları kapsamında, İzmit’te bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ile 3 gümrük kaçağı epilasyon cihazı ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şahıs hakkında işlem yapıldı.