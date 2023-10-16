Aradıkları işi fuarda buldular

Darıca Belediyesi tarafından iş arayan ve işverenleri buluşturmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen İstihdam Fuarı’na yoğun bir katılım olurken, çok sayıda vatandaş aradığı işi bulma fırsatı yakaladı.

İstihdam Masası projesi ile bugüne kadar binlerce vatandaşı iş sahibi yapan Darıca Belediyesi, ikincisini düzenlediği İstihdam Fuarı’nda iş arayanlarla işverenleri buluşturdu. Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen fuarda, firmalar ile organize sanayi bölgelerindeki işletmelerden 60 firma personel alımı için stant açtı. Fuara gelenler iş imkanlarına bakarken, fuar gün boyunca binlerce vatandaşı ağırladı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ve İlçe Başkanı Köksal Şakar ile birlikte fuarı ziyaret ederek standları gezip firma yetkilileri ve vatandaşlarla sohbet etti.

"Darıca Belediyesi olarak istihdama katkı sunmayı hedefliyoruz"

Hedeflerinin istihdama katkı sağlamak olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca ve Gebze bölgesinin iş imkanlarının bulunduğu bir bölge olduğunu belirterek, "Darıca Belediyesi olarak istihdama katkı sunmayı hedefliyoruz. Daha önce düzenlediğimiz fuarda çok güzel geri dönüşler aldık. Birçok vatandaşımızın iş sahibi olmasına vesile olduk. Darıca Belediyesi İstihdam Ofisi ile zaten işverenler ile iş arayanlar arasında köprü kuruyorduk. İstihdam Fuarı ile de güzel bir ortamda iş arayanlarla işverenleri buluşturuyoruz. İnanıyorum ki iş arayan vatandaşlarımız istedikleri işi bulacaklar" dedi.

"Fuar örnek bir proje"

Fuarı ziyaret eden AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır da istihdama katkı sunan Darıca Belediyesi’ni tebrik ederek, "Kocaeli bir sanayi kenti. Darıca ve Gebze bölgesi de birçok iş imkanını barındıran ve önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan bir bölge. İstihdam Fuarı örnek bir proje. Darıca Belediyemizi tebrik ediyorum. İş arayanlarla işverenleri güzel bir ortamda buluşturdular. İnşallah herkes aradığı işi bulur" diye konuştu.