Aralık ayı kültür sanat programı belli oldu

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Kültür ve sanatla bezenmiş Silivri” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan 7’den 77’ye bütün vatandaşları kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan kültür ve sanat etkinliklerinin Aralık ayı programı kapsamında; sergiler, söyleşiler, müzik dinletileri, Şeb-i Ârûs etkinliği, animasyon filmleri, masal dinletileri, yetişkin ve çocuk tiyatroları Silivrili sanatseverlerle buluşuyor. 1-31 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlikler; Önder Yılmaz Sahnesi ve Oğuz Aral Sanat Galerisinde gerçekleştirilecek.

ETKİNLİKLERE NASIL KATILABİLİRİM?

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri hakkında detaylı bilgi 0212 444 20 47 numaralı telefon üzerinden alınabiliyor. Tiyatro gösterileri için oyun tarihinden 10 gün önce başlayarak gösterim gününe kadar https://kultursanat.silivri.bel.tr/ adresinde yer alan online bilet ekranından bilet alınabiliyor. Biletler ayrıca Silivri Belediyesi Kültür Merkezinden de temin edilebiliyor.

ARALIK AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

1-4 Aralık 2022 – Saat: 10.00-19.00 / Çorlu Kültür ve Sanat Derneği / Silivri Buluşmaları-2 Karma Sergisi / Sergi / Oğuz Aral Sanat Galerisi / (Ücretsiz)

3 Aralık 2022 Cumartesi – Saat: 19.00 / Orta Direk Tiyatrosu / Yunus Emre Aşk-ı Revan / Yetişkin Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 30 TL)

4 Aralık 2022 Pazar – Saat: 17.00/18.30 / La Fontaine Şehir Tiyatroları / Kırmızı Balık / Çocuk Tiyatrosu / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 15 TL)

5 Aralık 2022 Pazartesi – Saat: 19.00 / Türk Sanat Müziği Korosu Konseri / Ensar Tunç / Müzik Dinletisi / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

9 Aralık 2022 Cuma – Saat: 19.00 / Sosyolog Kan Demirkol / İnsan Hakları ve Demokrasi / Söyleşi / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

11 Aralık 2022 Pazar – Saat: 19.00 / Büyükçekmece Mimarsinan Musiki Derneği / Lüküs Hayat / Yetişkin Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

12-21 Aralık 2022 – Saat: 10.00-20.00 / Evimatölyem Silivri / Yeni Yıl Alışveriş Şenliği / Sergi / Oğuz Aral Sanat Galerisi / (Ücretsiz)

14 Aralık 2022 Çarşamba – Saat: 11.00/13.00/15.00 / Silivri Belediye Tiyatrosu / Kirli Köpek Karabaş / Çocuk Tiyatrosu / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

16 Aralık 2022 Cuma – Saat: 19.00 / Mevlânâ 749. Vuslat Yıl Dönümü / Sûfi Meşk Topluluğu / Şeb-i Ârûs Etkinliği / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

17 Aralık 2022 Cumartesi – Saat: 13.00/15.00 / 1001 Sanat / Cesur Korkuluk Kuki / Çocuk Tiyatrosu / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 15 TL)

17 Aralık 2022 Cumartesi – Saat: 19.00 / 1001 Sanat / Salaklar Sofrası / Yetişkin Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 30 TL)

21 Aralık 2022 Çarşamba – Saat: 13.00/15.00 / Gölgenin Tılsımı / Köstebekgiller / Çocuk Animasyon / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

23-31 Aralık 2022 – Saat: 10.00-20.00 / Silivri Sanat Platformu / Bir Yıl Daha Biterken Ürettiklerimiz / Sergi / Oğuz Aral Sanat Galerisi / (Ücretsiz)

23 Aralık 2022 Cuma – Saat: 19.00 / TKM Fikir & Sanat / Perde Arkası / Yetişkin Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 30 TL)

25 Aralık 2022 Pazar – Saat: 19.00 / Sınıftan Sahneye Saz Topluluğu Konseri / Müzik Dinletisi / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

28 Aralık 2022 Çarşamba – Saat: 13.00 / Keloğlan Türkülü Masal Dinletisi / Horozumu Çaldılar / Masal Dinletisi / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

