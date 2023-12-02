Aralık ayı meclis toplantısı pazartesi günü yapılacak

Silivri Belediye Meclisi’nin 04/12/2023 Pazartesi tarihine rastlayan Aralık Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1- Belediyemiz ile Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında yapılacak sosyal denge tazminatı sözleşmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

2 - Silivri, Mimarsinan Mahallesi, 337 ada, 5 parsel, 6271 parsel, 336 ada 1 parsel ve 336 ada 2 parsel arasında kalan tescil harici belediyemiz tasarrufunda bulunan alanın İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne tahsis edilmesi ve tahsise ilişkin protokol yapmaya Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

3 - Silivri İlçesi, Çanta Balaban Mahallesi, 172 ada, 54 parseldeki belediyemiz hissesi satışının görüşülmesi.

4 - Ülkemizde yaşanabilecek deprem ve sel gibi doğal afetler sonrasında kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve arama kurtarma faaliyetlerinde haberleşme hizmetlerinde kullanılmak üzere ilçemiz sınırları içerisinde Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından talep edilen alanlara baz istasyonu kurulması ve bu baz istasyonu alanlarının Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye uzun süreli kiralama yapılmasının görüşülmesi.

5 - İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz sokak ve yolların isimlendirilmesinin görüşülmesi.

6 - Belediyemiz Silivri Ezgi Eğitim Hizmetleri A.Ş.’nin belediye tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınmasının görüşülmesi.

7 - İstanbul Büyükşehir Belediyesince belediyemize verilen tuz yardımının kabulünün görüşülmesi.

8 - Silivri'de faaliyet gösteren Silivrispor Kulübünün amatör branşlarına malzeme desteği yapılmasının görüşülmesi.

9 - Belediyemiz birimlerinin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılmasının görüşülmesi.

10 - Avrupa Başkanlar Sözleşmesi: Yerel sera gazı salınımını azaltmayı, küresel ısınmaya karşı direnci artırmayı ve elde edilen gelişimi şeffaf bir şekilde takip etmeyi amaçlamakta olup, Silivri Belediyesi'nin de Avrupa Başkanlar Sözleşmesine (Covenant of Mayors- Europe) taraf olabilmesi ve taahhüt belgesinin imzalanması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

11 - Silivri İlçesi, Semizkumlar Mahallesi,8578 ada, 16 parselin güneyinde kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

12 - Silivri İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 5283 ada 1 parselin güneyinde kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.