Aralık ayı meclis toplantısında 7 gündem maddesi görüşüldü

Bilecik Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı V. Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi.

Aralık ayı meclis toplantısında 7 gündem maddesi görüşüldü
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Bilecik Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı V. Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıda 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (p) bendine istinaden Ödemiş Belediyesi ile Bilecik Belediyesi arasında ’Kardeş Kent’ ilişkisi kurulması ve ’Kardeş Kent’ protokolü imzalamak üzere Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’na yetki verilmesi konusunun görüşüldüğü toplantıda ayrıca ulaşımda kartlı sisteme geçilmesi konusu görüşüldü. Buna göre yapılacak düzenleme ile ilgili olarak meclis üyelerinin bilgilendirilmesi ve gerekli konuların görüşülmesi için konu Hukuk Komisyonuna sevk edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Öte yandan, toplantıda kentte ulaşımda kartlı sisteme geçilmesi için son hazırlıkların yapıldığı kaydedildi.