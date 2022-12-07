Aralık Ayı Meclisi 2. Birleşimi Cuma Günü

Silivri Belediye Meclisi'nin 09.12.2022 Cuma tarihine rastlayan Aralık Ayı Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M :

1 - Belediye birimlerinin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2 - İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3 - Silivri İlçesi, Fener Mahallesi, 3357 ada 1 parselin batısında kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4 - Silivri İlçesi, Fener Mahallesi,3380 ada 6 parselin kuzeyinde kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5 - Silivri İlçesi, Semizkumlar Mahallesi, 8548 ada 2 ve 3 parselin güneyinde kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6 - Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüzün ücret tarifesinin revize edilmesi ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7 - Selimpaşa Mahallesi 966 ada 9 parsel üzerine Gözde İSTİF ÖZTÜRK tarafından "Velalı Hala Huzur Evi" isminin verilmesi şartı ile bağış olarak Huzur Evi binasının yapılması ve bahse konu Huzur Evi işletmesinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacağından Selimpaşa Mahallesi, 966 ada, 9 parselin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına tahsisinin yapılması ve işletilmesi ile ilgili protokolün tanzimi ve imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.