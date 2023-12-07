Aralık Ayı Meclisi 2. Birleşimi Cuma Günü

Silivri Belediye Meclisi'nin 08.12.2023 Cuma tarihine rastlayan Aralık Ayı Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M :

1 - Silivri İlçesi, Çanta Balaban Mahallesi, 172 ada, 54 parseldeki belediyemiz hissesi satışı ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2 - Ülkemizde yaşanabilecek deprem ve sel gibi doğal afetler sonrasında kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve arama kurtarma faaliyetlerinde haberleşme hizmetlerinde kullanılmak üzere ilçemiz sınırları içerisinde Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından talep edilen alanlara baz istasyonu kurulması ve bu baz istasyonu alanlarının Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye uzun süreli kiralama yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3 - İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz sokak ve yolların isimlendirilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4 - Silivri'de faaliyet gösteren Silivrispor Kulübünün amatör branşlarına malzeme desteği yapılması ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5 - Belediyemiz birimlerinin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılması ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6 - Avrupa Başkanlar Sözleşmesi: Yerel sera gazı salınımını azaltmayı, küresel ısınmaya karşı direnci artırmayı ve elde edilen gelişimi şeffaf bir şekilde takip etmeyi amaçlamakta olup, Silivri Belediyesi'nin de Avrupa Başkanlar Sözleşmesine (Covenant of Mayors- Europe) taraf olabilmesi ve taahhüt belgesinin imzalanması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7 - Silivri İlçesi, Semizkumlar Mahallesi,8578 ada, 16 parselin güneyinde kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8 - Silivri İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 5283 ada 1 parselin güneyinde kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.