Arama kurtarma ekibi, sertifikalarını Başkan Yüce'den aldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Arama Kurtarma Ekibinde görev alan personeller, katılım belgelerini Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’den aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Afet İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Arama Kurtarma Ekibinde görev alan personellerle bir araya geldi. Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen buluşmada Yüce, 13-17 Kasım tarihlerinde düzenlenen ’Doğada Arama Kurtarma ve Uygulama Teknikleri’ eğitimini başarıyla tamamlayan personellere katılım belgelerini takdim ederek, tebrik etti. 5 gün süren eğitimler boyunca arama kurtarma ekibi zorlu eğitimler ve tatbikatları başarıyla tamamladı. Arama Kurtarma Ekibine gönüllü olarak katılan personelleri tebrik eden Ekrem Yüce, “Her geçen gün dünyada iklimler değişiyor, dünyanın anatomisi değişiyor. Buna da bağlı olarak doğal afetler meydana geliyor. Bu afetlere karşı hazırlıklı olmamız lazım. Bu hazırlık halinde olmamızın temelinde eğitim geliyor. Sizler buradaki eğitimlere dahil oldunuz. Çeşitli görevlerde olmanıza rağmen tamamen insani olarak gönüllülükle bu eğitimlere katıldınız. Bu iş biraz gönüllülük esasıyla çok daha verimli olabilecek bir yapıdır. Yapmış olduğunuz gönül esasına dayalı bu hizmetten dolayı her birinizi tebrik ediyor, başarıyla tamamladığınız eğitimlerden ötürü sizleri kutluyorum” dedi.

“Afet Yönetimi ve Eğitim Merkezi ile itfaiye binası projemizi hızla tamamlıyoruz”

Afet Yönetimi ve Eğitim Merkezi hakkında açıklama yapan Yüce, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin dört bir yanında kaza, afet, felaket durumlarında hayatların kurtarılması için müdahale edebilecek bilgili, deneyimli ve eğitimli insan yetiştirilmesi adına projeler hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri yakın zaman önce inşa çalışmalarına başladığımız Güneşler’de ki Afet Yönetimi ve Eğitim Merkezi ile itfaiye binası projemizi hızla tamamlıyoruz. İnşallah projemizi kısa sürede bitirerek afet altyapımızı güçlendireceğiz. Sakarya’da afet bilincini en üst seviyeye çıkaracak eğitim tesisinde kritik tatbikatlar ve eğitimler sunacağız. Dumanlı kaçış simülasyonları, sanal gerçeklik bölümleri, fay kırılım modüllerinin de yer aldığı eğitim tesisimizde afet öncesi ve sonrası tüm eğitimler uygulamalı olarak sunacağız” diye konuştu.