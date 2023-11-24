Arama kurtarma ekibinden nefes kesen tatbikat

Sakarya’da afet ve acil durumlar için hazırlanan arama kurtarma ekibi, şehrin merkezinde yıkımı tamamlanan lisesinin enkazında nefes kesen canlı kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin deprem, afet ve acil durumlar için hazırladığı arama kurtarma ekibi en zor görevler için tatbikatlarına devam ediyor. Her hafta şehrin dört bir yanında en zor arazilerde tatbikatlar yapan ekip, en hızlı zamanlamayla hayat kurtarma kabiliyetini geliştiriyor. Geçtiğimiz hafta İnönü Yaylası’ndaki mağarada ve zorlu tabiatın içinde 5 gün geçiren ekip, bu kez kent merkezinde nefeslerin tutulduğu Hacı Zehra Akkoç Kız Lisesi’nin enkazına inerek tatbikat yaptı. Dakikalar içinde enkaz üzerinden çoklu kat çalışması, molozlar arasından binaya yandan giriş ve tahkimat destekleme çalışmasıyla enkaz altındaki afetzedelere ulaşıldı. Tatbikat gereği yaralı olarak ulaşılan vatandaşlara acil tıbbi müdahaleleri yapıldı. Zamanla yarışan ekip, yaralıyı sedyeye bağlayarak enkazdan çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Soğuğa ve gecenin karanlığına aldırış etmeyen ekip, adrenalin ve aksiyonun yükseldiği anlarda tüm aşamaları başarıyla kaydetti.