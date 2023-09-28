Arama kurtarma ekiplerine ilk yardım eğitimi

Başiskele Belediyesi bünyesinde oluşturulan Başiskele Arama ve Kurtarma Ekibine ilk yardım eğitimi verildi.

Belediyenin çeşitli müdürlüklerinde çalışan ve gönüllülük esasıyla oluşturulan arama kurtarma ekibinden 28 kişiye verilen temel ilk yardım eğitimi 2 gün sürdü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İlk Yardım Eğitim Merkezi görevlilerince verilen eğitim hem teorik hem de pratik olarak gerçekleştirildi. İlk yardım nedir, amacı nedir, nasıl yapılır, temel yaşam desteği gibi konularda bilgilendirilen arama kurtarma ekibi personelleri, eğitimler sonunda sınava tabi tutuldu. Teorik ve uygulama sınavını kazanan personeller ilk yardım belgesini almaya hak kazandı. 3 yıl boyunca geçerliliği bulunan ilk yardım belgesini alanlar, 3 yıl sonunda girdikleri ilk yardım güncelleme eğitimi ile birlikte belgelerini yenileyebilecekler.