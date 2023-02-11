Arama kurtarma köpekleri de Mehmetçikler ile birlikte deprem bölgelerinde aralıksız görev yapıyor

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, ekiplere eğitimli köpekler de aralıksız eşlik ediyor.

Arama kurtarma köpekleri de Mehmetçikler ile birlikte deprem bölgelerinde aralıksız görev yapıyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, ekiplere eğitimli köpekler de aralıksız eşlik ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya paylaşımında, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin arama-kurtarma köpekleri de Mehmetçiklerimiz ile birlikte deprem bölgelerinde aralıksız görev yapıyor. Türkiye Tek Yürek” ifadeleri kullanıldı