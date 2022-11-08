Arama yapılan otomobilde 40 litre etil alkol ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde polislerin arama yaptığı otomobilden 40 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi üzerinde durumundan şüphelendikleri bir aracı kontrol etti. Alınan arama kararı doğrultusunda otomobilde arama yapan polis, 5 litrelik olma üzere toplam 8 bidon etil alkol ele geçirdi.

Toplam 40 litre etil alkol ve içki aroması ile yakalanan Z.Y.Y. ve M.Y. hakkında soruşturma başlatıldı.