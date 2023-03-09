Aranan 2 hükümlü yakayı ele verdi

Kocaeli’de "kasten yaralama" ve "cinsel istismar" suçlarından haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı’nın aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde "kasten yaralama" suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Cinsel istismar" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü ise İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timinin ortak operasyonuyla gözaltına alınarak, tutuklandı.