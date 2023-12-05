Aranan PKK'lı Bursa'da jandarma uygulamasında yakalandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Jandarma tarafından yapılan denetimlerde PKK silahlı terör örgütü üyesi bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kurşunlu Mahallesinde jandarma motorize asayiş ekipleri tarafından yapılan denetimlerde şüphelenilip sorgusu yapılan Erdal E.(34)’nin PKK silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası olduğu ortaya çıktı. Erdal E., jandarma tarafından gözaltına alınarak, mevcutlu olarak Gemlik Adliyesine sevk edildi. Erdal E. Bursa H Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.