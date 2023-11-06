Aranan şahıs üzerinde uyuşturucu ile yakalandı

Tekirdağ'da hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı.

Aranan şahıs üzerinde uyuşturucu ile yakalandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ’da hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, hal ve hareketlerinden şüphelenerek durdurdukları O.B. isimli şahsa yaptıkları kaba üst aramasında; 3,9 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile 2,6 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde buldu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Olayın ardından Yeni Mahalle Polis Karakoluna götürülen şüphelinin UYAP, GBT sorgusunda hakkında yakalama kararı olduğu anlaşıldı. O.B. isimli şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.