Aranan şahıslar operasyonla yakalandı
Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 13 şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Kocaeli’de çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 13 şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik suçlarından haklarında hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 13 şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.