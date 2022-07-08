Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması: Bin 707 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamalarda bin 707 kişi yakalandı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 08.07.2022 12:39
  • Güncelleme: 08.07.2022 13:02
Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması: Bin 707 kişi yakalandı
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamalarda bin 707 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde bulunan aranan şahısların yakalanarak süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanması ve aranan araçların bulunması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması yapıldı. Uygulamalarda 2 bin 909 ikamet ve 5 bin 498 noktada yapılan uygulamalarda 11 bin 243 ekip ve 36 bin 904 personel görev aldı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamalarda, bin 707 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında “adam öldürme” suçundan 12, “hırsızlık suçundan” 252, “yaralama” suçundan 218, “cinsel” suçlardan 23, “yağma” suçundan 41, “dolandırıcılık” suçundan 116, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 62, “FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 3 şahıs bulunmaktadır. Ayrıca 6’sı çocuk olmak üzere toplam 10 kayıp şahıs bulunmuştur. Aranan araç uygulamaları sonucunda ise 352 aranan şahıs yakalanırken, 2 bin 220 araca idari yaptırım uygulandı. 396 araç ise trafikten men edildi ve 5 çalıntı araç ile 137 şahsa sürücü belgesi bulunmadığından işlem yapıldı. 8 araçta ise çenç şüphesi tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 154 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1,13 gram eroin, 85 gram bonzai, 10 kök Hint keneviri ve 9,05 gram metamfetamin ele geçirildi.

İHA

Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Silivri'de buğday tarlası alev alev yandı

Silivri’de buğday tarlası alev alev yandı

Aşkın 'Kararlarınızda ciddi bir çelişki söz konusu'

Aşkın ‘Kararlarınızda ciddi bir çelişki söz konusu’

Yılmaz: 'İBB'nin yaptıklarını anlamakta güçlük çekiyorum'

Yılmaz: 'İBB’nin yaptıklarını anlamakta güçlük çekiyorum'

İETT otobüsü manevra yaptı, düşen yolcu bel kemiğini kırdı

İETT otobüsü manevra yaptı, düşen yolcu bel kemiğini kırdı

Silivri'de silahlı kavga! 4'ü ağır 10 yaralı

Silivri’de silahlı kavga! 4’ü ağır 10 yaralı

Silivri'de yangın çıktı, yüzlerce dönümlük arazi kül oldu

Silivri’de yangın çıktı, yüzlerce dönümlük arazi kül oldu

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Ortaköy Fatih'e ağlıyor

Ortaköy Fatih’e ağlıyor

2
Silivri'de silahlı kavga! 4'ü ağır 10 yaralı

Silivri’de silahlı kavga! 4’ü ağır 10 yaralı

3
Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

4
Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

5
Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti

Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti

6
İmamoğlu, 'Silivri'nin kaderi bir gecede değişti'

İmamoğlu, ‘Silivri’nin kaderi bir gecede değişti’

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivri'de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması

Silivri’de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması

Kaymakam Toğan'dan bayram mesajı

Kaymakam Toğan’dan bayram mesajı

DAHA FAZLA
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi

Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi

Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı

Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı

5 liralık çakmağı altın diye 8 bin liraya satan dolandırıcılar yakalandı

5 liralık çakmağı altın diye 8 bin liraya satan dolandırıcılar yakalandı

Meslektaşları Ekrem Karakaya için saygı duruşunda bulundular

Meslektaşları Ekrem Karakaya için saygı duruşunda bulundular

Ümit Kalko basın mensuplarıyla bir araya geldi

Ümit Kalko basın mensuplarıyla bir araya geldi