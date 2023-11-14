Aranan şahıslar yakalandı

Kocaeli'de haklarında hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı.

Aranan şahıslar yakalandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Kocaeli’de haklarında hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, "çocuğu kasten öldürmek" ve "ruhsatsız tabanca bulundurmak" suçlarından 14 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan S.Ö. (29) operasyonla yakalandı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. tutuklandı. "Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan B.T. (41), Ö.G. (41), B.Ç. (45) ile "hırsızlık" suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan N.K. da yakalandı. Şahıslar, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman