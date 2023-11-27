Aranan şahıslar yakalandı

Kocaeli'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Aranan şahıslar yakalandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kocaeli’de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışma çerçevesinde, "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan O.Ö.(26), "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan L.A. (44) ile "kasten yaralama ve kamu malına zarar verme" suçlarından kesinleşmiş 12 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.D. (28) yakalandı. Şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman