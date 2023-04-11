Araptepe'de 25 daire için ihale zamanı

Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi Araptepe mevkiinde yer alan kentsel dönüşüm projesinde mülkiyeti belediyeye ait 25 daireyi satışa çıkarıyor.

Derince Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Araptepe Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilçede yeni bir yaşam başladı. Yenikent Mahallesi Araptepe mevkiinde depreme dayanıklı, otoparkı bulunan, sosyal ve yeşil alanlara sahip olarak inşa edilen yeni yaşam merkezi 428 daire ve 7 iş yerinden oluşuyor. Yaklaşık 30 bin metrekare büyüklüğündeki alana inşa edilen 10 bin metrekaresi yeşil alana ayrılmış proje çerçevesinde Derince Belediyesi kendi payına düşen dairelerden 25’ini açık ihale yöntemi ile satışa sunacak. İhale, 12 Nisan Çarşamba günü saat 10.30’da Derince Belediyesi Encümen Salonu’nda başlayacak.

Proje çerçevesinde 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan 25 daire 1.400.000 TL’den başlayan fiyatlarla açık ihale yöntemi ile satışa sunulacak. Satış ihalesine katılmak isteyenler, her bir bağımsız bölüm için 500 TL’den oluşan ihale şartnamesini Derince Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden imza karşılığı alıp, geçici teminat bedellerini yatırdıktan sonra hazırladıkları dosyaları en geç 11 Nisan Salı günü saat 14:00’e kadar Derince Belediyesi’ne teslim etmeleri gerekiyor.