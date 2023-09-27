Araptepe'de 6 daire satışa çıkıyor

Yenikent Mahallesi Araptepe mevkiinde yer alan kentsel dönüşüm projesinde 6 daire satışa çıkarıldı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ilçeye kazandırdığı Yenikent Mahallesi Araptepe mevkiindeki kentsel dönüşüm konutları ile bölgede yeni bir yaşam başladı. Depreme dayanıklı, otoparkı bulunan, sosyal ve yeşil alanlara sahip olarak inşa edilen Araptepe’deki yaşam merkezi 428 daire ve 7 işyerinden oluşuyor. Yaklaşık 30 bin metrekare büyüklüğündeki alana inşa edilen 10 bin metrekaresi yeşil alana ayrılmış proje çerçevesinde Derince Belediyesi kendi payına düşen dairelerden 6’sını açık ihale yöntemi ile satışa sunacak. İhale 4 Ekim Çarşamba günü saat 10.30’da Derince Belediyesi Encümen Salonu’nda başlayacak.

Kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde 3 adet 2+1 ve 3 adet 3+1’den oluşan 6 daire 1.900.000 TL’den başlayan fiyatlarla açık ihale yöntemi ile satışa sunulacak. Satış ihalesine katılmak isteyen vatandaşların, her bir bağımsız bölüm için 1.000 TL’den oluşan ihale şartnamesini Derince Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden imza karşılığı alıp, geçici teminat bedellerini yatırdıktan sonra hazırladıkları dosyaları en geç 3 Ekim Salı günü saat 14.00’e kadar Derince Belediyesi’ne teslim etmeleri gerekiyor.