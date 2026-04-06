Aras Digital'den Avrupa'ya teknoloji ihracatı

Aras Digital tarafından geliştirilen teslimat yönetim sistemi Next Generation Transportation Management System (NESY), Avusturya Postanesi iştiraki olan 6 ülkede hayata geçirildi. Uluslararası ölçekte teknoloji ihraç eden bir yapıya dönüşen şirket, geliştirdiği modüler altyapı ile Avrupa’nın lojistik operasyonlarını tek bir dijital merkezden yönetmeye başladı.

Aras Kargo’nun teknoloji iştiraki Aras Digital, global pazarlara teknoloji ihraç eden bir yapı olarak büyümesini yeni bir adımla sürdürdü. Bağlı bulunduğu Avusturya Postanesi iştiraklerine sağladığı çözümlerle küresel ölçekte değer oluşturan şirket, kuryelere en verimli rotayı sunarak yakıt ve zaman tasarrufu sağlayan, müşterilere ise canlı takip ve esnek teslimat imkanı tanıyan Aras Rotalama Platformu (ARP) gibi yenilikçi projelerin ardından NESY ile bu alandaki yetkinliğini bir üst seviyeye taşıdı.

NESY 6 ülkede devreye alındı

Yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından uçtan uca geliştirilen yeni nesil teslimat yönetim sistemi olan NESY, 2025 sonu itibarıyla Slovakya, Slovenya, Bosna Hersek, Karadağ, Hırvatistan ve Sırbistan’da devreye alınarak Avusturya Postanesi grubunun bölgedeki tüm dağıtım operasyonlarının merkezi yönetim platformu haline geldi. NESY, paket teslimat operasyonlarının müşteri entegrasyonları, planlama, dağıtım, faturalandırma, gerçek zamanlı izleme ve raporlama süreçlerini tek bir platform altında birleştiren modüler ve ölçeklenebilir bir dijital altyapı sunuyor. Platform, farklı ülkelerde faaliyet gösteren iştiraklerin operasyonlarını standartlaştırılmış süreçler ve ortak veri yapıları üzerinden yönetilmesini sağlıyor.

Veriden yapay zekaya uzanan stratejik altyapı

Açıklamaya göre NESY, modüler ve ölçeklenebilir yapısıyla kargoculuk operasyonlarında yeni bir standart belirlerken; dağıtım, raporlama ve faturalandırma gibi tüm kritik süreçleri tek bir platform altında birleştirerek uçtan uca bir yönetim modeli sunuyor. Farklı ülkelerdeki iştiraklerin operasyonlarını standartlaştırılmış süreçler ve ortak veri modelleri üzerinden yöneten bu yapı, verileri uyumlu ve her noktada karşılaştırılabilir hale getirerek kurum genelinde ortak bir finansal ve operasyonel dil oluşturuyor. Bu stratejik altyapı sayesinde elde edilen veriler; rota optimizasyonu, operasyonel analitik ve yapay zeka destekli karar mekanizmaları için temel oluşturarak verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Sistemin sunduğu kullanıcı dostu deneyim ise son kullanıcıların paketlerini gerçek zamanlı takip etmesine ve teslimat sürecini diledikleri gibi yönlendirmesine olanak tanıyor. 2026 yılı itibarıyla da Türkiye, Azerbaycan ve Bulgaristan gibi yeni ülke katılımlarıyla operasyon hacminin katlanarak artması hedefleniyor.

"Teslimat yönetim sistemimiz NESY, verimlilik ve kullanıcı deneyimini merkeze alıyor"

NESY ve Aras Digital’in vizyonuna dair açıklamalarda bulunan Aras Digital Genel Müdürü Kenan Cebeci, şunları söyledi: "Aras Digital olarak kurulduğumuz günden bu yana hedefimiz sadece Aras Kargo’nun ihtiyaçlarına cevap vermek değil, kargoculuk sektörünün geleceğini şekillendiren bir teknoloji merkezi olmaktı. Bugün geldiğimiz noktada, Avusturya Postanesi iştiraklerinin operasyonel faaliyetlerine uçtan uca teknolojik çözümler üreten ve uluslararası ölçekte teknoloji ihraç eden bir yapıya dönüştük. Teslimat yönetim sistemimiz NESY, farklı ülkelerdeki dağıtım operasyonlarını tek bir platform altında birleştirerek merkezi ve standart bir yönetim modeli sunuyor. Modüler ve ölçeklenebilir yapısıyla operasyonel süreçleri uçtan uca dijitalleştiren NESY, verimlilik ve kullanıcı deneyimini merkeze alırken; ortak veri modelleri sayesinde yapay zeka destekli karar mekanizmalarının da temelini oluşturuyor. Şu an NESY platformunu 6 ülkede hayata geçirdik 2026 yılında Türkiye, Azerbaycan ve Bulgaristan’da da devreye alarak bu ağı daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Şirket olarak teknoloji odaklı yatırımlarımızla global pazarda dijital dönüşümün öncüsü olmaya devam edeceğiz."