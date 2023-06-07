Aras Kargo, Azerbaycan yatırımıyla Orta Asya'ya açılıyor

Aras Kargo, Aras Global markasıyla uluslararası pazarlara açılma stratejisinde önemli bir atılım gerçekleştirdi. Bu stratejinin ilk adımı olarak Starex markasıyla hizmet veren Azerbaycan’ın lider kargo şirketlerinden Star Express’in paylarının yüzde 75’ini satın aldı.

Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden Aras Kargo, Starex markasıyla hizmet veren Azerbaycan’ın önde gelen kargo şirketlerinden Star Express’in paylarının yüzde 75’ini satın alarak, Aras Global ile Azerbaycan’da kargo hizmeti vermeye başladı. Yapılan açıklamaya göre kargo şirketi, Starex yatırımı ile Orta Asya pazarı için önemli bir sıçrama tahtası elde etmiş oldu. Bu sayede Aras Kargo, Türkiye’den e-ticaret şirketlerinin uluslararası pazarlara erişmesinde stratejik iş ortağı olarak, e-ticarette tüketici deneyimini ileri taşıyacak. Global pazarda etkinliğini bu yatırımla artıran kargo şirketi, benzer yatırımları diğer Türki Cumhuriyetlerde de sürdürmeyi planlıyor.

“Türkiye’den şirketler ve girişimcileri de Orta Asya pazarına taşıyoruz”

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın yeni yatırımlarını şu şekilde değerlendirdi: “Bu satın alma, bir iş anlaşması olmasının ötesinde, bizim için gelecek vaat eden fırsatlarla dolu bir geleceğe açılan bir kapı. Yeni oluşumumuz Aras Global’in ilk yatırımı olan Starex markası ile sadece uluslararası arenada rolümüzü artırmakla kalmıyor, Türkiye’den şirketler ve girişimcileri de Orta Asya pazarına taşıyoruz. Uluslararası bu yatırımımızın ardından, bu yıl sonuna kadar bir diğer Türki Cumhuriyette daha kendi markamızla operasyona başlamayı planlıyoruz. Bu yatırımlar ile, Türki Cumhuriyetlerden başlayarak; öncelikle Avrupa, sonrasında da global sektörün önde gelen oyuncularından biri olarak Orta Doğu ve Amerika’ya uzanacağımız yolda önemli bir adım atmış olacağız.”

Azerbaycan’a e-ticaret hacminin artmasında rol oynayacak

Şirketin bu satın almayla, müşteriye ve alıcıya pek çok fayda sağlayacak. Azerbaycanlı tüketiciler, Türkiye merkezli e-ticaret firmalarından alışveriş yaptıklarında, aracısız, uçtan uça bir teslimat hizmetine kavuşacak. Aras Global’in rekabetçi fiyatları ve Starex’in yaygın dağıtım ağı gücü ile müşteriler rekabette bir adım önde olacaklar. Starex’in Azerbaycan’da iş ortaklığı yaptığı pazar yerleri müşterileri şirketin Starex yatırımı sayesinde teslimatta daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşayabilecekler.