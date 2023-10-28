Aras Kargo Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutluyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını bir dizi özel etkinlik, proje ve filmle kutlayan Aras Kargo’nun, “Yolumuz Cumhuriyet” sloganlı yeni Aras Kargo logosu, yıl boyunca şirketin araç ve ambalajlarını renklendirdi. Yıla çocukların ‘Cumhuriyet’in 100’üncü Yılı’ temalı resimleriyle süslenen takvimiyle coşkulu bir başlangıç yapan şirket, ‘Doğa Dostu Araslar’ ile 100’üncü yıla özel doğayı koruma farkındalık etkinlikleri de düzenliyor.

Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden biri olan Aras Kargo, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümünü, sene başından itibaren bir dizi özel etkinlik ve proje ile kutluyor. 2023 yılına 6-12 yaş arası çocukların ‘Cumhuriyet’in 100’üncü Yılı’ temalı resimleriyle süslenen takvimiyle coşkulu bir başlangıç yapan şirket, yıl boyunca etkinlikler serisiyle Cumhuriyet kutlamalarına devam ediyor.

Kutlamalar kapsamında Aras Kargo, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için “Yolumuz Cumhuriyet” sloganıyla tasarladığı yeni logosuyla, şirketin her gün dünyanın çevresini defalarca turlayacak kadar yol yapan tırlarını ve geri dönüştürülebilir kargo ambalajlarını renklendirdi. Yeni logo, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerine ve ilkelerine Aras Kargo’nun bağlığını simgeliyor.

“100’üncü yılında Cumhuriyet’in kurucu değerlerini kendimize rehber almaya devam ediyoruz”

“Kuruluşunun 100’üncü yılında Cumhuriyet’in kurucu değerlerini kendimize rehber almaya devam ediyoruz” sözleriyle heyecanını paylaşan Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın şunları söyledi: “Başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere büyüklerimizin benzersiz fedakarlıklarla, canla başla mücadele ederek kurduğu Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı bizlere büyük gurur veriyor. Aras Kargo olarak taşımaktan en büyük onur duyduğumuz değer Cumhuriyet’tir. Bu paha biçilmez değeri daha da ileri taşımak, topluma, çevreye ve ekonomiye olan katkımızı artırmak için çalışıyoruz. Bu sene hayata geçirdiğimiz Aras Digital ile Aras Kargo’nun yanı sıra Orta ve Doğu Avrupa’daki 8 ülkeye teknoloji çözümleri ihraç etmeye başladık. Öte yandan, Aras Global ile yurt dışına açıldık ve ilk yatırımımızı Azerbaycan’da gerçekleştirerek Türk girişimcisini uluslararası ticaret sahnesine taşımak üzere yola çıktık. Ülkemizin küresel ölçekte başarılarını artırmak üzere yatırım yapmaya ve emek vermeye devam edeceğiz.”

Cumhuriyet’in 100’üncüyılında iyi ve değerli ne varsa, yarına taşıyor

Aras Kargo, çevresel sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda 2014’ten beri Doğa Dostu Araslar ile bugün iyi ve değerli ne varsa, yarına taşımayı hedefliyor. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında,19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı arifesinde 100 gönüllü çalışanı ve aileleri ile Atatürk’ün Bandırma Vapurundan inerek Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı Samsun’un kıyılarını temizlemişti. Temmuz ayında ise Doğa Dostu Araslar, bu kez Filenin Efeleri ile birlikte Riva kıyılarını temizledi. “Denizin Mavisini Yarına Taşıyoruz” projesi kapsamında şimdiye kadar, Türkiye’nin farklı 18 kıyısında 4 tondan fazla atık toplandı.

Öte yandan şirket, gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmaları ile “Ormanları yarına taşımaya” devam ediyor. Ekim ayında önce İstanbul, Şile’de fidan dikimi gerçekleştiren Aras Kargo çalışanları ve çocukları son olarak da 27 Ekim’de Soma’da bir araya geldi. Bu yıl dikimi gerçekleştirilen 20 bine yakın fidanla birlikte, “Doğa Dostu Araslar, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında yaklaşık 200 bin fidanı toprakla buluşturmuş oluyor.

“Yüz yıldır Cumhuriyet bizi yarınlara taşıdı; şimdi sıra bizde”

Şirket, sürdürülebilirlik yaklaşımını Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel olarak hazırladığı filme de taşıdı. Dijital kanallarda yayına alınan filmde, bir çocuğun Samsun’dan Aras Kargo’ya emanet ettiği ve içinde bir mektup da bulunan paketin yolculuğuna tanıklık ediliyor. Çınar fidanı yer alan paket Ankara’daki çocuklara ulaştığında, Cumhuriyet gibi yüzyıllarca yaşayan çınar çocukların elinde Ankara’nın toprağı ile buluşuyor. Film, “Yüz yıldır Cumhuriyet bizi yarınlara taşıdı. Şimdi sıra bizde! Aynı heyecanla Cumhuriyetimizi yarına taşıyacağız. Nice yüzyıllara Cumhuriyet! Yüzüncü yaşın kutlu olsun” sözleriyle kapanıyor.

Yeni yüzyıla yeni bir spor kulübü

Bugüne kadar Türk sporunu her sahada ve her renkte destekleyen şirket, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında desteğini bir üst seviyeye taşıyarak Türk voleybolunun önde gelen kulüplerinden biri olmak için Aras Kargo Spor Kulübü’nü kurdu. İzmir merkezli takım, Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele ediyor.

Sporun birleştirici gücüne inanan Aras Kargo, farklı branşlarda hem federasyonlar hem de kulüpler düzeyinde uzun yıllardır Türk sporuna destek veriyor. Geçtiğimiz yıl TVF ile yaptığı iş birliği ile voleybolda dünyanın zirvesinde bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımının ve bu yıl önemli başarılara imza atan A Milli Erkek Voleybol takımının sponsorları arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra şirketin, A Milli Erkek Futbol Takımı, eMilli Takım ve farklı renklerdeki futbol kulüplerine de destekleri bulunuyor.

Şirket spor kulüplerine olan desteklerine en son geçen ağustos ayında, şubat ayında gerçekleşen depremler sonrasında ligden çekilmek zorunda kalan Atakaş Hatayspor’la bir gönül desteği olarak gördüğü iş birliğini eklemişti.