Aras Kargo'dan dev spor yatırımı: Aras Kargo Spor Kulübü

Bugüne kadar Türk sporunu her sahada ve her renkte destekleyen Aras Kargo, Türk voleybolunun önde gelen kulüplerinden biri olmak için Aras Kargo Spor Kulübü’nü kurdu. İzmir merkezli takım, önümüzdeki sezon Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele edecek. Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın hedeflerini; milli takımlar seviyesinde ‘zeki, çevik ve ahlaklı’ sporcular yetiştirmek olarak açıkladı.

Sektörün lider kargo firması Aras Kargo, uzun yıllardır spora verdiği destekleri daha da ileri taşıyarak Aras Kargo Spor Kulübü’nü kurdu. İzmir merkezli takım, önümüzdeki sezon TVF Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele edecek.

Aras Kargo Spor Kulübü’nün lansmanı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Aras Kargo’dan Yönetim Kurulu Başkanı Peter Umundum, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Baran Aras, Genel Müdürü Utku Ayyarkın, Aras Kargo Spor Kulübü Başantrenörü Suphi Doğancı, teknik ekip ve takım oyuncularının yanı sıra spor ve basın dünyasından önemli isimlerin katılımıyla düzenlenen görkemli bir gecede gerçekleşti.

“Hedefimiz milli takımlar seviyesinde sporcu yetiştirmek”

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “2004 yılından beri Türk sporunu, her sahada her renkte destekliyoruz. Biz sadece bir rengi değil, bu heyecanı, bu coşkuyu seviyoruz. Şimdi ise sektördeki lider kimliğimiz ile Türk voleybolunun önde gelen kulüplerinden biri olmak için Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı ile spor kulübü yolculuğumuzu başlatıyoruz. Hedefimiz, milli takımlar seviyesinde ‘zeki, çevik ve ahlaklı’ sporcular yetiştirmek, maçlara gelmek için heyecan ve mutluluk duyan, rakibe saygılı, takıma sadık bir taraftara sahip olmak ve sporcusu, teknik ekibi ve taraftarıyla örnek spor kulübü olmak. Takımımıza ve teknik ekibimize yeni sezonda başarılar diliyor, herkesi maçlarımıza bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Federasyonlar ve kulüpler düzeyinde spor desteklerini artırıyor

Sporun birleştirici gücüne inanan Aras Kargo, farklı branşlarda hem federasyonlar hem de kulüpler düzeyinde uzun yıllardır Türk sporuna destek veriyor. Geçtiğimiz yıl TVF ile yaptığı iş birliği ile voleybolda dünyanın zirvesine bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ve bu yıl önemli başarılara imza atan A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın sponsorları arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra şirketin, A Milli Erkek Futbol Takımı, eMilli Takım ve farklı renklerdeki futbol kulüplerine de destekleri bulunuyor.

Aras Kargo, spor kulüplerine olan desteklerine en son geçen ağustos ayında, şubat ayında gerçekleşen depremler sonrasında ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor’la bir gönül desteği olarak gördüğü iş birliğini eklemişti.