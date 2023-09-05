Aras Kargo, Sultanlar'ın kupasını taraftara taşıdı

A Milli Voleybol Takımı’nın sponsoru Aras Kargo, Filenin Sultanları’nın tarihi bir başarıyla kazandığı 2023 CEV Avrupa Şampiyonluk kupasını, akülü arac ile İstanbul Galataport’ta sporcuların katılımıyla gerçekleşen kutlamanın yapıldığı sahneye taşıdı. Firmanın Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “‘Voleybolun Heyecanını Taşıyoruz’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, Cumhuriyet’imizin 100. yılında iki kupayı da sporseverlere ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” sözleriyle sevincini dile getirdi.

A Milli Voleybol Takımının elde ettiği tarihi başarı sonrasında İstanbul Galataport’ta Türkiye Voleybol Federasyonu’nun düzenlediği etkinlik coşkulu bir kutlamaya sahne oldu. Dünya sıralamasında ilk sırada yer alan Filenin Sultanları, İstanbullular ile birlikte şampiyonluklarının tadını çıkardı. Şampiyonluk kupası, Aras Kargo tarafından TVF tesislerinden teslim alınarak akülü arac ile kutlamanın yapıldığı sahneye taşındı.

Şampiyonluğun ardından konuşan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın; “Tüm dünyanın alkışladığı A Milli Kadın Voleybol takımımız ile resmi sponsoru olarak yan yana yürümekten gurur duyuyoruz. ’Voleybolun Heyecanını Taşıyoruz’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, Cumhuriyet’imizin 100. yılında iki kupayı da sporseverlere ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışmalarıyla ülke sporuna değer katan başta Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve yöneticilerine, isimlerini Türk spor tarihine altın harflerle yazdıran kıymetli sporcularımızın her birine, teknik ekibimize ve idari kadromuza tebrik ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Aras Kargo olarak, sporun birleştirici gücüne inanıyor ve sporu destekliyoruz” ifadelerini kullandı.