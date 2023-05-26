Aras Kargo'ya 'En İyi E-Ticaret Deneyimi Yaşatan Kargo Şirketi' ödülü

Aras Kargo, her yıl e-ticaretin en iyilerinin ödüllendirildiği ECHO Awards’ta kargo sektöründe dördüncü kez ’En İyi E-Ticaret Deneyimi Yaşatan Şirket Ödülü’nü kazandı.

Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden olan Aras Kargo, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle bu yıl beşincisi gerçekleştirilen ve ‘E-Ticaretin En İyileri’nin belirlendiği ECHO Awards’ta kargo kategorisinde ödül aldı. 12 ilde bin 200 kişiyle yapılan araştırma sonucunda, müşterilerine en iyi e-ticaret deneyimini sunarak sektörlerinde öne çıkan markaların başarısının taçlandırıldığı ECHO Awards’ta, kargo şirketi üst üst 4’üncü kez bu ödülü kazanma başarısı gösterdi.

Ödülü, şirket adına Aras Kargo Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Onur Aytekin aldı. Ödül ile ilgili açıklamada bulunan Aytekin, “Kuruluşumuzdan bu yana ülkemizin dört bir ucuna erişmekle kalmadık, yurt dışına açılan, teknoloji ihraç eden çok dinamik bir yapı inşa ettik” dedi.

Büyük verinin yapay zekâ ile işlenmesine ve bu sayede kişiselleştirilmiş hizmetler vermeye odaklandıklarını ifade eden Aytekin, “Son yıllarda değişen tüketici beklentilerini karşılayan hizmetlerimizi ileri taşımak üzere önemli yapısal ve teknolojik yatırımlar gerçekleştirdik. Kargo teslimatlarını zaman ve mekândan bağımsız esnek bir modele taşımak için yeni ürünler yatırımlar hayata geçirdik. Aras Rotalama Platformu projemiz sayesinde müşterilerimiz, kargolarını canlı takip edebiliyor, kargonun teslimine kaç durak kaldığını gerçek zamanlı takip edip, kargosunun teslim zamanını değiştirebiliyor. Bu sayede kargosunu ister Aras Burası esnaf ve dolap noktalarımıza, ister komşusuna veya istediği şubemize yönlendirebiliyor. E-ticaretin en önemli bileşenlerinden biri olan teslimat sürecinde sunduğumuz bu esneklik ve kişiselleştirme, e-ticaret iş ortaklarımızın sunduğu değeri artırarak, müşteri memnuniyetinde ilerleme sağlıyor. Bu doğrultuda, hızlı ve pratik çözümler geliştirmeye ve teknoloji yatırımlarını genişletmeye devam edeceğiz. Teslimat ve iade noktasında önemli bir görev üstlenen kargo sektörünü e-ticaret ekosisteminin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu anlamda, e-ticaret sektörünün güvenilir ve etkili bir iş ortağı olarak konumlandığımız ve bu kapsamda aldığımız ödül için mutluyuz. Bu başarıda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma ve e-ticaret tarafındaki iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.