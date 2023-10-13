Arazi yollar kışa hazırlanıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde arazi yolları kışa hazırlanıyor.

Arazi yollar kışa hazırlanıyor
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde arazi yolları kışa hazırlanıyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, arazi yollarının kışa hazırlandığını ve arazi yolu kullanan çiftçilerin kışın daha rahat ulaşım sağlayabileceğini açıkladı. Çiftçilerin taleplerini dinleyen Başkan Tekin yaptığı açıklamada, "Çiftçimiz istedi biz yaptık. Çiftçimiz, üreticimiz istiyor bizler yerine getiriyoruz. Arazi yollarımızın ulaşılabilir standartta yapılmasıyla birlikte ekilmeyen tarlamız azalmış durumda. Hem tarımda hem hayvancılıkta üretimin artmasına da vesile oluyoruz. Durmak yok çalışmaya devam’’ ifadelerini kullandı.