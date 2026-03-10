Arazisinde otları temizlik amaçlı yaktı, vatandaş orman yangını ihbarında bulundu
Bilecik'te bir vatandaşın arazisindeki otları temizlik amaçlı yaktı, vatandaşlar orman yangını zannetmesi üzerine ekipler harekete geçti.
Olay; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Yavuz Sultan Selim Camii altında makilik alanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Serdar Y. isimli vatandaşlar kendi arazisinde otları temizlik amaçlı yaktı. Bölgeden yoğun dumanları gören vatandaşlar orman yangını olduğunu düşünerek hemen 112’ye aradı. Olay yerine Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye, orman ve polis ekipleri sevk edilirken, olayın yanlış anlaşılma olduğu öğrenildi.
İtfaiye şahsa gerekli uyarılarda bulunmasının ardından bölgeden ayrıldı.