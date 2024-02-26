Arazisine giren ineği dronla böyle kovaladı

Kocaeli İzmit ilçesinde bir vatandaş, arazisine giren ineği dronla kovaladı. O anlar dronun kamerasına anbean yansıdı.

Arazisine giren ineği dronla böyle kovaladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kocaeli İzmit ilçesinde bir vatandaş, arazisine giren ineği dronla kovaladı. O anlar dronun kamerasına anbean yansıdı.

Gökçeören Mahallesindeki arazisine giren ineği gören vatandaş, evden çıkmak yerine farklı bir çözüm buldu. Vatandaş, dronu ineğin olduğu yere doğru uçurarak hayvanın dikkatini çekti. Dronu gören inek, korkarak hemen araziden kaçtı. O anlar dronun kamerasına yansıdı.

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