Archie Brown: 'Taraftarlarımızla beraber şampiyonluklar elde edeceğiz'

Fenerbahçe’nin yeni transferi Archie Brown, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından çok sıcak bir şekilde karşılandığını söyleyerek, "Taraftarlarımızla beraber umuyorum başarılı bir sezon geçireceğiz ve şampiyonluklar elde edeceğiz" dedi.

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Archie Brown, Portekiz kampında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulüpteki ilk günlerini anlatan İngiliz futbolcu, "Kendimi evimde gibi hissettiğimi bir kez daha tekrarlamak ve vurgulamak istiyorum. Geldiğim ilk andan itibaren çok hoş ve sıcak bir şekilde karşılandım. Taraftarlarımız çok sıcak bir şekilde karşıladı. Aynı şekilde kulüp tarafından çok sıcak bir şekilde karşılandım. İlk günden itibaren buraya karşı pozitif duygu besliyorum, çünkü o sevgiyi hissedebiliyorum. Tabii ki buraya geldikten sonra kulübün ne kadar büyük olduğunu, ne kadar büyük bir camia olduğunu da görme fırsatım oldu. Şehrin ne kadar dinamik ve güzel olduğunu görmüş oldum. Aynı şekilde taraftarlarımızın da ne kadar tutkulu, ne kadar takımlarına bağlı olduklarını görebiliyorum. İlk günlerimizi değerlendirecek olursak kısaca harika geçtiğini söyleyebilirim" diye konuştu.

"Fenerbahçe tarafından ne kadar istendiğimi hissettim"

Transfer sürecine de değinen Brown, "Üç farklı yerde oynadım ve şimdi de Fenerbahçe’deyim. Başka takımlardan da bana ilgi vardı. Transferin ilk aşamasından bahsedecek olursak Devin Bey ile bir görüşme gerçekleştirdik. Bana, kulübün ne kadar büyük bir kulüp olduğundan bahsetti. Onunla yapmış olduğum konuşmadan sonra Fenerbahçe’nin beni ne kadar istediğini daha çok fark etmiş oldum. Taraftarlarımızın beni nasıl karşılayacağından, buradaki ilgiden, taraftarlarımızın göstermiş olduğu tutkudan bahsetti. Kulübün benimle ilgili sahip olduğu planlar konusunda çok net açıklamalar yaptı, çok net söylemlerde bulundu. Bu da buraya gelmemde çok büyük etki oluşturdu. Başkanımızla yaptığımız konuşmada şöyle bir sohbet gerçekleşti; çok özel bir ortamın oluşturulduğunu hissettirdi ve beklentinin ne kadar fazla olduğundan bahsetti. Ben futbolcu olarak karakterim gereği rekabeti yüksek ortamda oynamaktan çok keyif alan birisiyim. Bunu hissetmek isterim ve bu ortamda da her zaman en iyisini ortaya koymaya çalışan bir futbolcuyum. Baskı olduğunda bu baskıdan çıkabilmek adına ve bu baskının içerisinde kendimi en iyi şekilde sahada ortaya koymaya çalışan bir oyuncuyum. Netice olarak hem Başkanımız Ali Koç ile hem de Devin Özek ile harika sohbetler gerçekleştirdik ve netice olarak da bu kulüp tarafından ne kadar istendiğimi hissetmiş oldum" ifadelerini kullandı.

Transfer duyurusunda yayınlanan videodaki lahmacun detayının sorulması üzerine İngiliz oyuncu, "Lahmacunu tatma fırsatına henüz erişemedim. O anda yeme fırsatım olmadı. Birkaç gün İstanbul’da bulundum, sonra kamp için Portekiz’e geldik. Tabii ki amacım buraya yerleşmek, ailemi buraya getirmek istiyorum. İstanbul’a döndüğümüzde fırsat bulduğumda lahmacunu tatmak istiyorum" dedi.

"Sürekli olarak kendini geliştirmek isteyen bir futbolcuyum"

Jose Mourinho’nun çok başarılı bir teknik direktör olduğunun altını çizen ve onunla çalışmanın kariyerine olumlu katkı yapacağına inandığına değinen Archie Brown, "Şu ana kadarki iletişimimizin çok iyi ilerlediğini söyleyebilirim. Kendisi çok nazik ve konuşmaya açık biri. İletişime çok fazla açık biri. İstediğiniz zaman onunla kolayca iletişim kurabiliyorsunuz. Güzel sohbetler ettik geldiğim ilk dönemlerde. Aynı şekilde iletişimimiz devam ediyor. Onun gibi ben de çok talep eden birisiyim. Hiçbir zaman şikayet eden, veryansın eden bir futbolcu değilim. Tam tersine sürekli olarak kendini geliştirmek isteyen bir futbolcuyum. Her zaman bu düşüncedeyim. Kendimi geliştirme noktasında dünyanın en iyi teknik adamlarından biriyle, Jose Mourinho ile çalışıyorum. İsteğimiz o ki onunla beraber güzel başarılar elde edebiliriz" cümlelerine yer verdi.

"Adaptasyon sürecinde herkes bana çok yardımcı oluyor"

Takım arkadaşlarının kedisine çok yardımcı olduğunu söyleyen 23 yaşındaki futbolcu, "Takım arkadaşlarım benim buraya adapte olmam konusunda bana çok yardımcı oluyorlar. İşimi çok kolaylaştırdılar. Takım içerisinde genç ve tecrübeli oyuncular var. Adaptasyon konusunda bana çok yardımcı oluyorlar. Bir problem olduğunda bana destek oluyorlar. Onlar tarafından çok iyi karşılandım. Takım içerisinde zaten hemen hemen herkes İngilizce konuşabiliyor. Bu benim için faydalı. Takım arkadaşlarımla iyi bir iletişime sahibiz" şeklinde konuştu.

"Temel pozisyonum sol bek"

Temel pozisyonunun sol bek olduğunu ancak farklı pozisyonlarda da oynayabildiğini aktaran Archie Brown, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Üç pozisyonda da (sol bek, sol stoper, sol orta saha) rahatım ama en çok sol bek pozisyonunun kendim için daha konforlu olduğunu söyleyebilirim. Dürüstçe söylemek gerekiyorsa bütün pozisyonlarda kendimi rahat hissediyorum. Daha çok sol bek pozisyonunda oynayan futbolcuyum. Kendimi daha çok sol bek olarak görüyorum. Bu anlamda işin ofansif kısmına yardımcı olabilmek beni keyiflendiriyor. Buna yardımcı olabilmeye çalışıyorum. Aynı şekilde savunma anlamında da güçlü bir şekilde hareket etmem gerektiğini biliyorum. Oynanacak sistemi ve ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Kaliteli bir şekilde kendi oyunumu ortaya koymam gerekiyor. Dinamik bir şekilde oynadığım pozisyonda kendi performansımı sergilemem gerekiyor ve tabii ki defansif anlamda güçlü ve kuvvetli olmalıyım."

"Taraftarlarımızla beraber şampiyonluklar elde edeceğiz"

Son olarak sarı-lacivertli taraftarlara seslenen İngiliz sol bek, "Desteklerine ve pozitif atmosfer oluşturulması konusunda çok fazla ihtiyaç duyacağız. Sezon uzun. İçerisinde iniş ve çıkışlar olacak. Umuyorum ki çıkışlarımız ve başarılı dönemlerimiz çok daha uzun olur. İsteğimiz bu. Ben sahada olduğum süreçte dinamik bir şekilde takımım için elinden gelenin en iyisini ortaya koyan futbolcu olacağım. Kanımın son damlasına kadar savaşacağım ve mücadele edeceğim. Buraya geldiğim andan itibaren taraftarlarımız tarafından çok sıcak bir şekilde karşılandım. Taraftarlarımızla beraber umuyorum başarılı bir sezon geçireceğiz ve şampiyonluklar elde edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.