Arda Güler: 'Real Madrid dünyanın en büyük kulübü, çok mutluyum, çok gururluyum'

Real Madrid’in yeni transferi Arda Güler, imza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Buranın bir parçası olmak benim için çok önemli. Real Madrid dünyanın en büyük kulübü. Çok mutluyum, çok gururluyum” dedi.

İspanyol devi Real Madrid’in yeni transferi Arda Güler, kulübün düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Real Madrid’e katıldığı için çok mutlu olduğunu belirten Arda, “Buranın bir parçası olmak benim için çok önemli. Real Madrid dünyanın en büyük kulübü. Çok mutluyum, çok gururluyum” dedi.

Transfer sürecinde Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile Teknik Direktör Carlo Ancelotti’nin kendisini ikna ettiklerini aktaran genç futbolcu, "Birçok Avrupa kulübü beni istedi ama Real Madrid sizi istediğinde konu kapanıyor. Burada oynamaya geldim. Hoca ve başkan beni buna ikna etti” ifadelerini kullandı.

Hangi mevkiide oynadığının sorulması üzerine Arda, "Orta saha ve sağ kenar oynayabiliyorum. Benim nerede oynadığım çok bir önemi yok. Çalışıp formayı almak istiyorum. Aklımla oynamayı seviyorum. Ofansif anlamda çözüm üreten bir oyuncu olmak istiyorum. Gol ve asist yapabilmek istiyorum” cevabını verdi.

"Çalışıp formayı almak istiyorum"

Çok çalışarak formayı almak istediğini vurgulayan 18 yaşındaki futbolcu, “Bildiğiniz gibi birçok önemli oyuncularımız var ama ben rekabete hazırım. Buraya oynamaya geldim. Çalışıp formayı almak istiyorum. Real Madrid size ‘Burada oynama şansın var’ diyorsa bunu reddetmek imkansız. Çalışıp oynamaya geldim buraya. Başkan ve hoca bir yere gitmemin söz konusu olmadığını söylediler. Beni de buna ikna ettiler. Burada kalıp oynamak istiyorum. Kiralanmam söz konusu değil" şeklinde konuştu.

“Mesut Özil’den çok şey öğrendim”

Daha önce Real Madrid forması giyen Mesut Özil’in kendisini İspanyol ekibi hakkında bilgilendirdiğini söyleyen Arda, “Real Madrid çok önemli bir mirasa ve çok kaliteli oyunculara sahip. Cristiano Ronaldo’yu herkes çok iyi biliyor, çok izledik. Mesut Özil, Guti, Zidane bu takımda çok önemli isimlerdi. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Mesut Özil bana Real Madrid’in dünyanın en büyük kulübü olduğunu söylemişti. Onunla iyi bir abi kardeş ilişkimiz vardı. Bildiğiniz gibi onunla da oynadım. Ondan çok şey öğrendim” diye konuştu.

“Birçok Avrupa kulübü beni istedi”

Genç futbolcu, transfer sürecinde Ancelotti ile konuşup konuşmadıkları ile ilgili soruya ise “Transfer süreci başladığında hocamız beni aradı. Buraya kesinlikle gelmemi istediğini söyledi. Hatta ‘Antrenmanlar başlıyor, bana söz ver gelip gelmeyeceğine dair’ dedi. Onun isteği benim için çok önemliydi, ona çok büyük saygı duyuyorum. Ondan sonra da aramaya devam etti. Beni nerede kullanabileceğini söyledi. Çok iyi bir iletişim kurduk. Real Madrid ile ilgili tabii ki Şampiyonlar Ligi finallerini en çok hatırlıyorum. Arkadaşlarımla izliyorduk. Bildiğiniz gibi birçok Avrupa kulübü beni istedi. Görüşmelerimizin olduğu takımlar oldu ama Real Madrid devreye girdikten sonra ve burada oynama şansım olduğunu söyledikten sonra çok fazla bir şey ifade etmiyor" yanıtını verdi.

“Modric dünyanın en önemli orta sahalarından biri”

Modric’in çok önemli bir oyuncu olduğunu ifade eden Arda, “Takımda bulunan her oyuncu çok önemli, çok kaliteli isimler. Benim pozisyonumda Modric dünyanın en önemli orta sahalarından biri. Ondan da çok önemli şeyler öğreneceğimi düşünüyorum. Modric ile 10 numara konusunda bir konuşmamız olmadı. Ona çok saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe taraftarlarını gerçekten çok seviyorum"

18 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe taraftarlarının kendisine kırgın olamamasını istediğini belirterek, “Fenerbahçe’den ayrılmak benim için duygusal anlamda çok kolay bir şey değil. Dünyanın en büyük kulüpleri sizi istiyorsa ve kulübünüze para kazandıracaksanız bunu hiç kimse reddedemez. Fenerbahçe taraftarının kırgınlığını da anlıyorum ama elimden çok fazla bir şey gelmedi. Onları gerçekten çok seviyorum. Hiçbirini kırmak istemedim. Bana kırılmasınlar” dedi.