Arda Güler'den, Fenerbahçe'ye veda mesajı

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid ile anlaşmaya varan ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İspanya’ya giden Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli camiaya veda etti.

Fenerbahçe, 18 yaşındaki genç futbolcusu Arda Güler’in transferi konusunda Real Madrid ile anlaşmaya vardı. Arda da İspanyol ekibi için sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak için İspanya’ya gitti. Başarılı futbolcu, İspanya seyahati öncesi sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı. Arda, mesajında, “Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe’ye veda zamanı.. Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım. Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu. Bugün olduğum kişi olmama yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçem her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe” ifadelerine yer verdi.