Fenerbahçe’nin, İspanyol ekibi Real Madrid ile transferi konusunda anlaşmaya vardığı genç yıldız Arda Güler, İspanya’ya gitti. Arda, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Madrid temsilcisi ile resmi sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe’nin 18 yaşındaki futbolcusu Arda Güler, Real Madrid ile sözleşme imzalamak için İspanya’ya gitti. Ailesi ile birlikte Atatürk Havaalanı Genel Havacılık Terminali’ne gelen Arda, yoğun güvenlik önlemleri altında pasaport kontrolüne geçti. Ardından kendisi için hazırlanan uçağa binen genç yıldız, basın mensuplarını da selamladı.

Öte yandan Real Madrid, yarın Arda Güler için bir imza töreni düzenleneceğini de duyurdu.