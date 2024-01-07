Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk resmi maçına çıktı
Real Madrid, İspanya Kral Kupası 3. turunda deplasmanda karşılaştığı Arandina'yı 3-1 mağlup edip tur atlarken, maça 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, İspanyol ekibiyle ilk resmi müsabakasına çıkmış oldu.
Real Madrid, İspanya Kral Kupası 3. turunda deplasmanda karşılaştığı Arandina’yı 3-1 mağlup edip tur atlarken, maça 11’de başlayan milli futbolcu Arda Güler, İspanyol ekibiyle ilk resmi müsabakasına çıkmış oldu.
Real Madrid, Copa del Rey (İspanya Kral Kupası) son 32 turunda deplasmanda oynadığı Arandina mücadelesini 3-1 kazanarak, bir üst tura yükseldi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, İspanyol temsilcisiyle ilk resmi maçına çıktı.
İlk yarıda etkili oyun ortaya koyan Arda, 19. dakikada ceza sahası yayı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta top direkten auta gitti. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmazken, konuk ekip ikinci yarıda Joselu, Brahim Diaz ve Rodrygo’nun kaydettiği gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
18 yaşındaki futbolcu, 11’de başladığı mücadelenin 59. dakikasında yerini Federico Valvarde’ye bıraktı.