Ardahan lezzetleri Ankaralıların beğenisine sunuldu

Ankara’da düzenlenen Ardahan Tanıtım Günleri renkli görüntülere sahne oldu. Tanıtım günlerinde şehrin yöresel lezzetleri beğeniye sunuldu.

Ankara Altınpark’ta düzenlenen fuarda Ardahan ketesi, pişisi, kazı, kaşarı, coğrafi tescili balı gibi birçok yöresel lezzet başkentlilerin beğenisine sunuldu. Aynı zamanda Ardahan’a özgü kaşar döneri kesilerek fuarı ziyaret eden vatandaşlara ikram edildi. Fuar alanında tezgah açan Erdoğan Balıkçı, Ardahan kazına ilişkin, “Kazın karda bekletilmesi gerekiyor. Daha sonra en az 6 saat kaynaması lazım, yumuşak olması lazım etin. Sonrasında fırına veriyoruz, 3 saat pişiyor” dedi.

Ardahan peynir çeşitlerini Ankara’ya taşıyan işletme sahibi Önder Çapan, “Ardahan Göle bölgemizden elde ettiğimiz sütlerden yapıyoruz ürünlerimizi. Peynir çeşitlerimiz arasında eski kaşar, taze kaşar, gravyer, çeçil peyniri var” dedi.

Fuarı ziyaret eden Hatice Caba, “İncir aldık. Ürünlerin hepsi çok güzel” şeklinde konuştu.

Ardahan Tanıtım Günleri, 3 Aralık’a kadar misafirlerini bekliyor.