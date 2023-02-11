Ardahanlı köylülerden deprem bölgesine odun yardımı

Ardahan merkeze bağlı Bağdaşen ve Yalnızçam Hasköy halkı, depremzedelerin ısınma sorununa destek olmak amacıyla afet bölgesine çuvallarla odun gönderdi.

Depremin ardından en sıkıntılı konulardan biri olan ısınma sorunu için Bağdaşen ve Hasköy köy halkı, depremzedeler soğukta üşümesin diye odun gönderdi. Köy meydanında toplanan köy sakinleri, büyük ağaç kütlelerini parçalayarak yakılabilecek odun şekline getirdi. Çuvallara doldurulan odunlar kamyonlarla Ardahan Valiliği yardım toplama merkezinde yetkililere teslim edildi.

Yalnızçam Hasköy Köyü Muhtarı Özkan Gültekin, köy halkının odun yardımı için seferberlik başlattığını söyleyerek, "Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bu soğuk kış ayında depremzedelerin kışlık ihtiyacını karşılamak istedik. Köylüler olarak köy meydanına herkes kendi imkanları ölçüsünde getirdikleri odunlar gençler tarafından kesilerek çuvallara dolduruldu. Biraz da olsa ısınma konusunda yardımcı olabilirsek ne mutlu bizlere. Bu toplanan odunlar çuvallara konularak kamyonla Ardahan Valiliğinin toplama merkezine teslim edilecek. Tüm Türkiye tek yürek ve biz de bunun tuzu biberi olmaya çalışıyoruz" dedi.