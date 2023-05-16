Ardıç: 'Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak reformlara ihtiyacımız var'

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi’nin ardından açıklamalarda bulundu.

“Bundan sonra Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracak reformlara ihtiyacımız var” açıklamalarında bulunan Ardıç, “Ülke olarak milletvekilliği ve cumhurbaşkanı seçimini gerçekleştirdik. Milletimizin iradesiyle şekillenen yeni Meclisin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçimin demokrasiye yaraşır, barışçıl ve güvenli şartlarda, huzurla gerçekleşmesi en büyük sevincimiz oldu” dedi.

Millet iradesinin mecliste hiçbir partiye yeterli çoğunluk vermediğini ifade eden Ardıç, “Bunun bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü demokrasi uzlaşma rejimidir. Bu seçimlerde de ittifaklar suretiyle uzlaşma kültürü açısından çok önemli kazanımlar elde edilecektir. Bu meclisin uzlaşma içinde başarılı işler yapacağına inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin tamamlanmasıyla sürecin sona ereceğini belirten Ardıç, “Seçimin sona ermesiyle gerginliklerin ve kutuplaşmaların bir yana bırakılıp ülkenin geleceğine odaklanmamız gerekiyor. Bundan sonra Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracak reformlara ve özellikle ekonomiye odaklanmamız lazım. Yatırım ve üretim ortamını iyileştirecek yapısal reformların süratle gerçekleştirilmesi, yeni yasama ve yürütme döneminde, yüce milletimizin mutluluğunu ve refahını gözeten adımlara ihtiyacımız var. Evrensel hukuk kurallarının işlediği, ileri ve nitelikli eğitimin, hızlı ve etkin adalet mekanizmasının mevcut olduğu, yüksek katma değer üreten, gelişmiş bir ülkeye dönüşmemiz, en önemli beklentilerimiz arasındadır” diye konuştu.