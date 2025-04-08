Arı kovanı hırsızları suçüstü yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde arı kovanı hırsızları 35 adet arı kovanını kamyonete yüklerken suçüstü yakalandı.

Arı kovanı hırsızları suçüstü yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde arı kovanı hırsızları 35 adet arı kovanını kamyonete yüklerken suçüstü yakalandı.

Ayvacık ilçesi Hemdemtepe mevkiindeki ormanlık alanda dün akşam saat 21.00 sıralarında şüpheli araç ve kişilerin bulunduğunu ihbarını değerlendiren, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde bir üreticiye ait olan arı kovanlarının çalınmaya çalışıldığını tespit ederek, şüpheli 2 kişiyi gözaltına aldı. Kamyonete yüklenen içerisinde arıların bulunduğu kovanlar üretici Mustafa Türker’e teslim edildi.

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Jandarma ekiplerinin kamyonet içerisinde yaptığı aramada ise uyuşturucu madde de ele geçirildi.