Arı kovanlarının bulunduğu sundurma yapıda yangın

Bilecik'te içinde arı kovanlarında bulunduğu sundurma yapıda çıkan yangın korkuttu.

Arı kovanlarının bulunduğu sundurma yapıda yangın
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bilecik’te içinde arı kovanlarında bulunduğu sundurma yapıda çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Örenköy Köyü’nde Mustafa T. ait ve altında arı bakıcılığı yapıldığı sundurma yapıda dün gece bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yangına Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler arı kovanlarına ulaşmadan söndürülürken, kovanların hiç bir zarar oluşmadı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.