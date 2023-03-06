Arıcılara eğitim

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Kazdağı Bal Ormanı ve Bal Köy Projesi çerçevesinde düzenlenen “Türkiye’de Apiterapi Uygulamaları ve Önemi Paneli” Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde (BAÇEM) gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban’ın yaptığı panele, Uluslararası Apiterapi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ali Timuçin Atayoğlu, Almanya Apiterapi Başkanı Arno Bruder, Apiterapi Uzmanı İhsan Koçaş ve BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu konuşmacı olarak katıldı.

Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi ‘nde düzenlenen panele Balıkesir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Yazıcı ile yaklaşık 80 arı yetiştiricisi katıldı. Konuşmacılar apiterapi konusunda bilgiler verirken, konularla ilgili fotoğraflar gösterildi. Panel öncesi bal tanıtımı yapılırken, Büyükşehir Belediyesinin arıcılar için hazırlattığı örnek kovanlar da tanıtıldı. Emeği geçenlere teşekkür eden Balıkesir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Yazıcı, “Arıcılarımızla beraber toplantıya katıldık. İnşallah, önümüzdeki dönemde daha verimli daha güzel apiretapi programları olur, yaşanır. Biz de arıcılar olarak bunlara her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Arıcılarımızın çoğu buna elverişli. Bölgemiz elverişli. İklim ve coğrafi bakımından çoğu ülkeden öndeyiz. Bunun gelişerek daha iyi yapılması hususunda hemfikiriz. Bu gün burada BAÇEM bünyesinde bize bu imkanı sunan tüm katılımcılara tüm paydaşlara teşekkür ederiz” dedi.

Arı yetiştiricisi Ramazan Salı da, “Arıcılık demek sadece bal demek değil. İnsanlar üzerine çok faydalı olan apiterapi ürünleri var. Bunları üretmek, arıcılarımıza mutlaka yan gelir olacaktır. Sadece bal üzerine koşturmaktansa bu türlü apiterapi ürünlerinin üretiminde de gayret göstermemiz lazım. Bu konuda da biz apiterapi ürünlerini nasıl üreteceğimizi bu toplantılardan öğreniyoruz. Böylelikle daha da verimli hale geçeceğiz” dedi.

Prof. Dr .Mehmet Oğuzhan İlban ise “Türkiye’de Apiterapi Uygulamaları ve Önemi isimli panelimizi bu gün gerçekleştirmiş olduk. Apiterapi derneği başkanlarının da, özellikle uluslararası arenada ön planda olan Almanya Apiterapi Derneği başkanımız, Uluslararası Apiterapi Derneği başkanımız yine Türkiye deki Apiterapi Derneği Başkanlarımız da panelimize teşrif etti. Özellikle Kazdağı Bal Ormanı Projesi dahilinde apiterapinin bölgede katma değer oluşturacak ürünlerin farkındalığın oluşturulması noktasında son derece önemli bir panel oldu. Bu vesileyle ben özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a ve bu noktada emeği geçen tüm ekibe sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Balıkesir, dağlarından bal akan şehir olarak Türkiye’de bal ve arıcılık konusunda ön plana çıkacak atılımlar yapılmaya devam ediyor. Bu panelimiz de aslında bu başlangıçlardan bir tanesiydi. Önümüzdeki günlerde Balıkesir’i bu anlamda çok daha iyi çalışmalar içinde, emsal çalışmalar içinde göreceğiz. Balıkesir balıyla da ön plana çıkan bir şehir olarak yakın bir tarihte hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada ön plana çıkacaktır” diye konuştu