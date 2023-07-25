Arıcılara kapatılan bölgede ana arı üretilecek

Kırklareli’nde korunmuş bölge ilan edilen ve arıcılara kapatılan bölge Istrancalar’da zamanla ana arı ihtiyacı ortaya çıkınca Ana Arı Üretimi projesi hayata geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından arıcılık alanında korunmuş bölge ilan edilen Istranca Bölümünde, Meşe Balı üretimi önem kazandı. Korunmuş bölge olma sebebiyle, dışarıdan arıcıların girişlerine kapatılan bölgede, zamanla ana arı ihtiyacı ortaya çıktı. Bu ihtiyacı karşılamak üzere Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, İl Özel İdaresi bütçeli ve Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği destekleriyle, Ana Arı Üretimi projesi hayata geçirildi.

Arı Islah Merkezinde üretimi gerçekleştirilen damızlık ana arıların dağıtımları, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Arı Yetiştiricileri Birliği uhdesinde, arıcılık yapan üreticilere teslim edildi. Islah merkezinde ilk partide elde edilen ana arıların dağıtımına, Vize, Pınarhisar ve Kofçaz ilçelerinden başlanıldı. Bu çerçevede toplam 126 ana arı, 63 üreticiye, ikişer adet olmak üzere teslim edildi. Islah merkezinde üretim devam edecek olup, tüm ilçelere ana arıların teslimatı sürecek. Bu sayede daha verimli, bağışıklık sistemi daha güçlü, temizlik davranışı daha iyi, oğul eğilimi düşük ve kışlama yeteneği güçlü olan kolonilerin varlığı artırılmış olacak.

Proje ile alakalı İl Müdürü Mehmet Aksoy, “Bakanlığımız, Kanatlı ve Arıcılık Daire Başkanlığını kurarak arıcılık konusuna önemini vurgulamıştır. İl Müdürlüğü olarak yaptığımız projelerle, arıcılığın değerini daha yukarılara taşıma hedefimiz var. Bu proje ile ana arılar üreticilerimizle buluştu, tüm üreticilerimize hayırlı olmasını dilerim’’ ifadelerini kullandı.