Arıcılık kursiyerlerine malzeme desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) Yuvacık Kurs Merkezi’nde düzenlenen arıcılık kursu tamamlanırken, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü arıcılık yapacak kursiyerlere malzeme desteği sağladı. Arıcılık Kursu’nun mezuniyet programına katılan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, kursiyerlerin heyecanına ortak oldu. Arıcılık alanında eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere, üretime ilk adımlarını atabilmeleri için ilk kovanlarını ve arıcı tulumlarını hediye etti. Başkan Özlü burada yaptığı konuşmada, arıcılığın hem doğa hem de ekonomi açısından büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin arıcılık potansiyeline değer katacak bu güzel yolculukta, üretime ilk adımlarını atacak kursiyerlerimize ilk kovanlarını ve arıcı kıyafetlerini hediye ettik. Burada yetişen her bir arıcımızın hem kendi geleceğine hem de ülkemizin üretim gücüne katkı sunacağına yürekten inanıyor, hayırlı ve bereketli üretimler diliyorum" dedi.